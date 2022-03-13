Також пошкоджено інфраструктуру.

Внаслідок авіаударів окупаційних сил Російської Федерації по воєнному аеродрому біля Кропивницького загинуло 7 людей.

Про це у відеозверненні, оприлюдненому у Telegram, повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович.

"В результаті вчорашніх ракетних ударів по військовому аеродрому, на жаль, маємо семеро загиблих. Пошкоджена інфраструктура. Удари були такої сили, що чув навіть увесь Кропивницький", - сказав Райкович.

Нагадаємо, вчора, 12 березня, російські військові ракетами обстріляли аеропорт Канатове.

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