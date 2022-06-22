За фактом розкрадання гуманітарної допомоги вже відкрито 247 кримінальних проваджень.

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський окреслив основні схеми шахрайства з гуманітарною допомогою.

Про них він розповів під час інформаційного телемарафону.

"Якщо ми говоримо про типові випадки, то це, звичайно, шахрайство і зловживання на автомобілях. Наприклад: Збройні сили України або Нацгвардія потребують автомобілів високої прохідності. Збираються кошти в України з громадян, щоб закупити їх за кордоном, а потім їх не передають за фактом туди, куди вони призначалися, а продають вже в Україні по ринковій ціні. Та людина, яка організовувала цю схему, вона заробляє собі ці кошти. Або, так само збираються кошти в наших діаспор за кордоном. Ми закупаємо те, що потрібно, і знову ж таки ці речі пропадають тут, в Україні", - розповів він.

Міністр зазначив, що другим найпоширенішим варіантом є те, коли закупається гуманітарна допомога у вигляді товарів. Це може бути як харчування, так і певні засоби захисту - бронежилети, аптечки, які також закупаються у конкретні підрозділи, але до них вони не потрапляють.

"Найцинічніше з того, що я пам'ятаю і найболючіше для громадян, - це коли хтось обіцяє вивезти людей з окупованих територій, коли вони дійсно вже небезпечні, обстрілюються. Коли немає можливості вільної евакуації, родичі вже звертаються, шукають будь-які моменти для того, щоб вивезти, наприклад, батьків. Ми фіксували такі випадки в Маріуполі, коли родичі зверталися через соцмережі з проханням допомогти вивезти батьків, знаходився умовний шахрай, який пропонував героїчно це зробити, збирав кошти - від 10 тис. гривень до тисяч доларів і зникав після цього. Ми знаємо випадки, коли, на жаль, родичі не змогли виїхати й вони загинули", - розповів Монастирський

Окрім цього, він назвав основні регіони, де найбільше трапляються випадки шахрайства.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то в нас два таких найбільших лідерів по шахрайству: Київ і Львівщина. Там найбільше знаходять таких випадків. Далі вже за ними йдуть Харківська область і Кіровоградщина", - розповів міністр.

За фактом розкрадання гуманітарної допомоги вже відкрито 247 кримінальних проваджень, зазначив Монастирський.

Як повідомляв УНІАН, в інтернеті з’явився новий вид шахрайства з продажу пального, де аферисти пропонують клієнтам купити паливні картки та електронні паливні талони.

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