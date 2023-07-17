На цій ділянці ЗСУ тримають оборону, тому загарбники посилили артилерійські обстріли.

Журналіст УНІАН побував на Куп'янському напрямку Харківської області, де вже третій день окупанти намагаються наступати.

На цій ділянці ЗСУ тримають оборону, тому загарбники посилили артилерійські обстріли. На фото був зображене смт. Кошарівка під Куп'янськом, жителі якого відзначають збільшення кількості вибухів в цьому районі за останні дні.

Місцеві бояться повторення ситуації півторамісячної давності, коли по Кошарівці били різними видами РСЗВ. Нерозірвані ракети досі стирчать у дворах житлових будинків в асфальті.

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Ситуація на Куп'янському напрямку - подробиці

Зараз час ворог з кінця минулого тижня активно наступає на Куп'янському напрямку Харківщини.

За її словами Ганни Маляр, ворог хоче повернути втрачені позиції і змусити українські сили оборони перекинути туди резерви з інших напрямків. "Наші війська в обороні, чинять потужний опір. Ситуація складна. Зараз тривають гарячі бої", - зазначає заступник Міністра оборони.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко повідомив, що через тиждень після початку операції з імітації наступу на Лиманському та Куп'янському напрямках, російські окупанти демонструють зниження ініціативи, а по ряду локацій навіть повернення на початкові позиції під тиском ЗСУ.

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