Росіяни усю ніч атакували область ракетами, "Градами" та важкою артилерією.

Російські загарбники завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині, три ворожі ракети силами нашої ППО знищені, одна ракета ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни усю ніч атакували область ракетами, "Градами" та важкою артилерією. Три ворожі ракети силами нашої ППО знищені. Одна ракета ударила по об’єкту енергетичної інфраструктури. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби", - повідомив він.

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Резніченко також повідомив, що Нікопольський район російські окупаційні війська накрили вогнем з "Градів" та важкої артилерії. Туди прилетіли понад 30 ворожих снарядів.

Тим часом у Марганецькій та Червоногригорівській громадах пошкоджені будинки. Попередньо, люди не постраждали, повідомив Резніченко.

Ракетні атаки РФ: що відомо про нові ворожі удари

Вночі ворог знову обстріляв Сумську область. Окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі. Вже відомо, що є постраждалі.

Вранці РФ знову обстріляла центр Києва. У столиці лунають вибухи, є "прильоти". Як повідомив Віталій Кличко, один з вибухів стався у Шевченківському районі - в середмісті Києва. Згодом він повідомив деталі вибухів у столиці. РФ аткувала місто дронами, виникла пожежа в нежитловій будівлі.

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