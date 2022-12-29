На уражених ворогом об’єктах проводять відновлювальні роботи, зазначив керівник Головного управління Нацполіції в Київській області.

На території Київської області внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджено лікарню, 21 приватний будинок, дві автівки громадян, а також інше приватне майно.

Поліція сьогодні отримала від громадян 20 повідомлень про проліт ракет під час масованої атаки ворога, про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов.

"Завдяки вчасному інформуванню сил ППО вдалося забезпечити й ефективну протидію повітряній небезпеці. Понад 8 фактів збиття ворожих ракет маємо в Київській області. Є, на жаль, і два влучання, втім, завдяки успішній роботі військових вдалося уникнути загиблих та травмованих", - написав Нєбитов.

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За його словами, наразі на уражених об’єктах проводяться відновлювальні роботи.

Масований ворожий обстріл Київської області сьогодні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, за даними командування Повітряних сил Збройних сил, зранку сьогодні, 29 грудня, окупанти атакували Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Також спостерігалася висока активність тактичної авіації окупантів.

ППО знищила 54 ракети із понад 69, випущених росіянами.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що уламки ліквідованих над Київщиною ракет завдали незначних пошкоджень будинкам та медичного закладу у Крюківщині, Вишгородському районі та Глевасі.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що, за попередніми даними, над містом було знищено 16 ракет. Відомо про трьох поранених унаслідок ракетного обстрілу міста, серед них 14-річна дівчинка.

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