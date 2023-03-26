Тільки через обмеження доступу до об’єкту вдалося уникнути жертв.

В неділю, 26 березня, в селі Сичавка Одеської області внаслідок вибуху морської міни пошкоджено бази відпочинку, повідомляє "Суспільне" з посиланням на джерела. Напередодні місцева влада попереджала, що є небезпека з моря і не варто йти на узбережжя.

Як сповістили в Оперативному командуванні "Південь", біля одного з пляжів було виявлено і контрольовано знищено морську міну. Ще одна міна здетонувала.

"Інша міна здетонувала, вдарившись у прибережні конструкції одного з місць відпочинку та базування малих плавзасобів. Пошкоджено кілька будівель. Тільки через обмеження доступу до об’єкту, там не було людей і ніхто не постраждав", – розповіли в ОК.

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Мінна небезпека на Чорному морі

Ворожих міни час від часу викидає на узбережжя. Також ворожі міни можуть дрейфувати вздовж узбережжя. Небезпека зростає на тлі штормів. Через це у 2022 році на Миколаївщині та Одещині діяла заборона купатися в морі.

Утім не всі відпочивальники дотримуються правил безпеки і зважають на мінну загрозу. Це призводило до численних випадків травмування та смерті. Приміром, в липні під час купання в морі на Одещині загинув чоловік, йому відірвало голову внаслідок вибуху.

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