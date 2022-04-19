Раніше в Україні офіційно заявили про початок нової фази війни з Росією.

Опитані The New York Times аналітики сумніваються, що великомасштабний наступ російських сил в районі Донбасу вже почався.

Як пише видання з посиланням на заяви американських чиновників, Росія як і раніше продовжує перекидати на схід України озброєння і підтягує резерви.

"Ми, як і раніше, вважаємо що те, що ми спостерігаємо, є частиною операції з формування, що росіяни продовжують створювати умови для того, що, на їхню думку, стане кінцевим успіхом на землі. Вводячи більше сил, додаючи більше засобів забезпечення, додаючи більше можливостей управління і контролю для ще майбутніх операцій", - сказав прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

Аналітики кажуть, що частина обстрілів, ймовірно, також була спрямована на те, щоб скувати українські війська в таких містах, як Харків, щоб вони не підтримали війська на Донбасі, які, як очікується, візьмуть на себе основний тягар російського наступу.

Нова фаза війни

Напередодні, 18 квітня, секретар РНБО Олексій Данилов підтвердив початок нової фази російського наступу на сході України.

Вночі та вранці 19 квітня російські сили зосередилися на прориві нашої оборони Луганської та Донецької області. Також в плани окупантів входить повний контроль над Маріуполем.

Тривають обстріли південних міст України.

Вас також можуть зацікавити новини: