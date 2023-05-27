Наразі з Чорного моря Україні загрожують чотири "Калібри".

Буквально щойно в акваторію Чорного моря вийшов на ракетоносій. Наразі Україні загрожують чотири "Калібри".

За даними прес-центру командування Військово-Морських сил ЗС України, оперативна обстановка в акваторії Чорного моря буквально щойно змінилася.

Зокрема, станом на 11:45, в Чорному морі зафіксовано бойове чергування чотирьох ворожих кораблів, серед яких - носій крилатих ракет "Калібр" (загальний залп до 4 одиниць).

Відео дня

Обстановка в Азовському та Середземному морі – без змін: в першому немає ракетоносіїв, в другому – серед семи кораблів один – з "Калібрами" на борту.

Ситуація у морях

Нагадаємо, за даними ОК "Південь" зранку в Чорному морі ворожі ракетоносії були відсутні. Також вони перебували в пунктах базування вчора, 26 травня. Раніше, 25 травня, в акваторії перебував російський фрегат (ракетоносій) "Адмірал Макаров", яким керує колишній український військовий, уродженець Вінниччини капітан 1 рангу Григорій Бреєв. Він у 2014 році склав присягу ЗС РФ.

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