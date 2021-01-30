Обстріл стався в районі Мар'їнки, українська сторона направила ноту СММ ОБСЄ.

На Донбасі сьогодні окупанти поранили двох військовослужбовців Збройних сил України.

Про це українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі повідомляє у Facebook.

Читайте такожБойовики на Донбасі тричі обстріляли українських військових

"Сьогодні, 30 січня, близько 13.00 внаслідок обстрілу противником в районі Мар'янки отримали поранення двоє військовослужбовців Збройних сил України", - сказано у повідомленні.

Пораненим надано медичну допомогу, їхній стан стабільний.

Також українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Ситуація на Донбасі: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко