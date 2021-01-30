На Донбасі сьогодні окупанти поранили двох військовослужбовців Збройних сил України.
Про це українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі повідомляє у Facebook.
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"Сьогодні, 30 січня, близько 13.00 внаслідок обстрілу противником в районі Мар'янки отримали поранення двоє військовослужбовців Збройних сил України", - сказано у повідомленні.
Пораненим надано медичну допомогу, їхній стан стабільний.
Також українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.
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