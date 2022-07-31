Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися теплові пастки, і загорілася трава.

Одещину атаковано 2 ракетами типу "Іскандер", випущеними з тимчасово окупованого Криму.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь" ЗСУ.

"Від розриву ракет в повітрі по території Одеського району розлетілися так звані теплові пастки. Вони схожі на снаряд, що не розірвався, або мають форму дротика з помаранчевим хвостом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це небезпечна річ, оскільки має високу температуру горіння, може спричинити масштабні опіки.

Кілька таких пасток спричинили загоряння сухої трави. Наразі рятувальні служби оперативно реагують, ліквідуючи пожежі.

"У випадку виявлення підозрілих предметів, не намагайтеся їх підібрати, наблизитись до них. Убезпечте оточуючих, проінформуйте компетентні служби і відійдіть на безпечну відстань. Наразі інформації про постраждалих нема", - повідомили в командуванні.

Раніше стало відомо, що ввечері по території однієї з громад Одеського району було завдано ракетний удар.

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