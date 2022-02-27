РФ намагається похитнути віру в українські сили, підкреслив чиновник.

Інформація про те, що в Харківській області затримали 302-й український зенітний полк - це фейк Росії.

Супротивник намагається похитнути віру в українські сили, але нічого не вдасться, написав очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов в Telegram.

Чиновник підкреслив, що ні один боєць Збройних Сил України не склав зброю.

"…Усі українські військові на своїх бойових позиціях, захищаємо рідну Харківщину і знищуємо ворога. Росія активно розповсюджує фейк про те, що в Харківській області затриманий 302-й зенітний полк. Це фейк! Росія намагається похитнути віру в наші сили. Але нічого не вийде!..", - підкреслив Синєгубов.

Раніше Олег Синєгубов повідомив, що російським військам вдалося прорватися до Харкова. Станом на ранок 27 лютого в обласному центрі тривали бої.