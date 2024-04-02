Боєць розповідає, що навіть після звільнення Бучі та Ірпеня емоційно відчуває холод в тих районах, де замерзав в 2022 році.

Під час звільнення Ірпеня та Бучі на Київщині було враження, що згориш у вогні. Про це сказав капітан 130-го батальйону 242-ї бригади Сил ТРО Олексій Фандецький ("Фантом") в ефірі телемарафону.

"Я думав, що ми згоримо, бо кожен будинок, в який ми заходили і деокупували, просто спалахував як свічка", - зазначає він.

За його словами, ворог все скидав на той будинок, де заходили воїни, щоб знищити українських військових.

"Ми скоро переміщалися, не можна було затримуватися - ми тільки бачили, що за нами все вигорає", - сказав Фандецький.

Він також розповів, що був страшенний холод, коли відбувалися бої за Ірпінь. За його словами, вже пройшло два роки після звільнення міста, але коли проїжджає ті будинки, в яких був у 2022 році, то навіть влітку відчуває холод.

"Емоційно важко, згадуються всі ті страшні картини", - наголосив він.

Також розповів, що було дуже важко переконати людей в період деокупації, що треба поїхати на найближчі 10 діб, бо противник намагатиметься повернутися або знищити місто повністю, бо там українські військові.

Фандецький брав участь у врятуванні людей з Бучі, Ірпеня. Він розказав як в Ірпені біля магазину "Бджілка", бабуся залишилася без квартири і перебувала в аптеці на підлозі, звідки її вивезли в безпечне місце.

За його словами, виносили людей, які не могли пересуватися, а також собак і котів, бо вони б померли.

Звільнення Київщини: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року російська армія розпочала повномасштабну війну проти України. Окупанти пішли в наступ по всьому кордону, одним з напрямків наступу стала Київська область.

Повністю Київську область було звільнено 2 квітня 2022 року. Тоді світ побачив злочини проти жителів Київщини - масові поховання, тортури, зґвалтування, грабежі, руйнування та мародерство.

В квітні 2023 року, на річницю звільнення Київщини, тоді командувач Сухопутними військами, а нині Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що завдяки вдалим діям мотивованих воїнів Сил оборони рік тому нам вдалося здобути стратегічну перемогу над російською армією і вибити її підрозділи з Київської області та півночі в цілому. При цьому він вказав, що саме звільнення Київської області стало фундаментом подальших успішних операцій Збройних сил України.

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