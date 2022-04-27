Омбудсмен повідомила про обшуки в домівках журналістів, арешти близьких та погрози українським журналістам від окупантів.

Російські окупанти беруть представників преси у заручники, намагаються змусити їх до співпраці.

Про це повідомила у Telegram уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Так, за її інформацією, на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти розшукують журналістів, щоб змусити їх до співпраці. У Мелітополі, Бердянську, Енергодарі і Токмаку російські військові допитують та обшукують журналістів, викрадають техніку та беруть представників преси у заручники.

За інформацією Денісової, 8 березня у Бердянську одночасно було викрадено велику групу журналістів, у них випитували імена колег, аби внести їх до свого списку. Також російські військові отримують адреси проживання працівників ЗМІ із баз місцевих органів влади.

Наразі відомо, що редактор новинного сайту "РІА Мелітополь" Світлана Залізецька виїхала з Мелітополя під іншим іменем. Після цього її будинок обшукали двоє російських солдатів і російський цивільний. Вони взяли у заручники 75-річного батька журналістки. Через два дні вони погодилися звільнити його в обмін на контроль над веб-сайтом.

Редактор газети "Наше місто Токмак" Віталій Голод 20 березня виїхав до Києва, а через два дні після цього рашисти обшукали його будинок, вилучивши документи та інші речі.

Кореспондент "Індустріального Запоріжжя" Катерина Даниліна-Левочко також встигла виїхати з Мелітополя до того, як 21 березня російські окупанти прийшли до будинку її батьків, аби її арештувати.

"Влаштовуючи полювання на українських журналістів, окупанти намагаються залякати їх і примусити поширювати кремлівську пропаганду. Перешкоджання вільній журналістиці є грубим порушенням Гаазьких конвенції і декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни і Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони і звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів", - наголосила Денісова.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини рф в Україні.

Нагадаємо, під Маріуполем окупанти катували журналіста Євгена Баля.

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