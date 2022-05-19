Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі по об'єктах цивільної та військової інфраструктури на території України.

Окупанти продовжують облаштовувати додаткові вогневі позиції в прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України на своїй сторінці в Facebook.

"Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Основні зусилля противник зосереджує на Донецькому напрямку. На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза нанесення з території Білорусі ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури на території України. На Сіверському напрямку підрозділи противника продовжують облаштовувати додаткові вогневі позиції та захисні споруди в прикордонних районах Брянської та Курської областей", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з артилерії та мінометів російські окупанти здійснили обстріли населених пунктів у Чернігівській та Сумській областях, завдали ракетного удару по населеному пункту Десна. Вони продовжують спроби ведення повітряної розвідки за допомогою БпЛА на зазначеному напрямку.

На харківському напрямку основні зусилля окупантів зосереджувалися на утриманні зайнятих рубежів, проведенні контратак з метою відновлення втрачених позицій. Відзначено залучення противником диверсійно-розвідувальних груп.

Проблеми з мобілізацією у РФ - що відомо

У російських окупантів виникли серйозні проблеми з мобілізацією громадян для війни проти України. За даними ГУР Міноборони, в Росії тривають спроби проводити так звану "приховану мобілізацію" - проводиться активна агітаційна кампанія, а також направлення в зону бойових дій випускників і курсантів військових училищ.

При цьому в Генштабі ЗСУ заявили, що в прикордонних областях Російська Федерація тренує близько 2,5 тисячі резервістів, яких потім оправлять воювати в Україну.

Разом з тим через масштабні втрати в живій силі на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей в рамках мобілізації рашисти поінформували керівництво місцевих підприємств про те, що необхідно провести "звірку даних" жінок у віці від 18 до 45 років.

Своєю чергою радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначає, що у Донецьку відбувається "глобальний бунт рідних" проти мобілізації. А за даними голови Луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая, на окупованій частині області чоловікам, які відмовляються від мобілізації на війну, погрожують розстрілами.

Крім того, радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив, що Кремль вирішив відправити на війну проти України військових з тимчасово окупованого Криму, які зрадили присягу у 2014 році.

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