Мобільний оператор пояснює рішення вимкнути з'єднання із рішенням окупаційної "влади".

Окупанти на Луганщині продовжують вдавати, що ситуація під контролем, але відключили мобільний інтернет та продовжують вивозити награбоване майно в РФ.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Як пояснює місцевий оператор, інтернет людям вимкнули за розпорядженням "органів окупаційної влади" – для забезпечення обороноздатності і безпеки.

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Тим часом, на пунктах пропуску вже котрий день збільшуються черги. Зокрема, на ділянці траси Старобільськ – Луганськ стоїть близько трьохсот цивільних автомобілів, переважно із державними номерними знаками Харківської області.

Як зазначає Гайдай, більшість транспортних засобів – із причепами, завантаженими награбованим майном, а за кермом російські військові.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні й у Харківській області. На Харківщині українські сили звільнили понад 300 населених пунктів, загалом - 3,8 тис.кв. км і близько 150 тисяч населення, хоч реальна кількість "майже вдвічі більша".

Разом з тим, схоже, угрупування військ РФ на річці Оскіл з виходом на адмінкордон Луганської області, де противник зміг раніше закріпитися, може бути розгромленим через відсутність підкріплення.

Станом на 13 вересня тривали бої за контроль над Лиманом, проросійські бойовики та військові напередодні покинули Кремінну, але туди поки не зайшли ЗСУ.

На півдні захисники продовжують бити по логістиці ворога. Росіяни нарощують резерви на лівому Херсонщини.ЗСУ фіксують поодинокі спроби РФ штурмувати деякі ділянки фронту. Однак після жорсткої відсічі окупанти повертаються без техніки та з втратами особового складу.

На думку західних аналітиків, нинішні успіхи контрнаступу ЗСУ можуть стати переломним моментом війни. Та найбільшою несподіванкою він став для самих росіян, переконані у Пентагоні.

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