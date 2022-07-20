За словами Івана Федорова, на окупаційних блокпостах мешканців обшукують, щоб знайти та відібрати коштовні речі, а за проїзд без черги у Василівці вимагають від 100 до 500 доларів.

Окупанти навмисно скупчують у чергах на блокпостах Висилівки (Запорізька область) бажаючих виїхати з тимчасово окупованої території мешканців, щоб вимагати хабарі та тримати "живим щитом" від контрнаступу ЗСУ.

Таку думку висловив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, через важку гуманітарну ситуацію та відсутність безпеки на тимчасово окупованих територіях, серед населення існує масовий запит на виїзд, але потрапити на підконтрольну територію України дуже складно.

"Люди масово виїжджають, але ворог постійно цьому заважає. На сьогоднішній ранок, у місті Василівка – це лінія бойового зіткнення, зібралося 720 автівок, яким не давали проїхати, бо їх не пропускають окупанти", -сказав Федоров.

Він додав, що кількість автомобілів яким розрішають проїхати постійно змінюється і скільки пропустити вирішують на свій розсуд російські військові на блокпостах.

"Скільки автівок проїде в день - це відомо лише тим військовим від Росії, які стоять на блокпостах. Були дні коли вони пропускали 4 автомобіля, були дні- 70 автівок. Тому така складна ситуація з виїздом на підконтрольну уряду України територію", - пояснив Федоров .

Мер Мелітополя відмітив, що на блокпостах окупанти обшукують мешканців, з метою знайти та відібрати гроші та коштовні речі.

"Два дні тому у нас був випадок, коли із Запоріжжя до міста Мелітополя за допомогою волонтерів, ми передавали ліки для дітей хворих на муковісцидоз – це рідке орфанне захворювання і без цих ліків діти не можуть жити .Але ,рашисти на блокпосту викрали ці медикаменти", - сказав Федоров.

Він додав, що крім того, окупанти використовують блокпости, як можливість для себе підзаробити додаткові кошти, тому вимагають хабарі.

"Сьогодні проїзд без черги через блокпост на Василівці коштує від 100 доларів до 500. Це факт, підтверджений факт – сьогодні так можна проїхати", - зазначив Федоров.

Мер Мелітополя вважає, що окупанти навмисно створюють ситуацію зі скупченням цивільних людей в одному місті.

"Вони використовують їх як "живий щит". Вони навмисно їх скупчують у Василівці, щоб нашим збройним силам було тяжче робити контрнаступ",-акцентував Федоров .

Мер Мелітополя сподівається, що найближчим часом, за допомогою Міністерства реінтеграції, вдасться погодити гуманітарний коридор для виїзду цивільних мешканців на підконтрольну українському уряду територію.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявила, що українська влада планує евакуювати з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей декілька десятків тисяч людей.

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