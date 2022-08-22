Два касетні боєприпаси впали у двір домогосподарства - пошкоджено дві господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу з "Ураганів" Зеленодольської громади на Дніпропетровщині дістала поранення жінка.

Про це у Telegram-каналі написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Він зазначає, що вдень російські окупаційні війська з "Ураганів" вдарили по Зеленодольській громаді. "Внаслідок обстрілу осколкове поранення отримала 61-річна жінка, її шпиталізували в стані середньої тяжкості",- повідомив Лукашук.

Він додав, що два касетні боєприпаси впали у двір домогосподарства, там пошкоджено дві господарчі споруди.

Нагадаємо, над Дніпропетровщиною сили ППО ЗСУ збили чотири ракети. Внаслідок падіння уламків ракети російських окупантів постраждав чоловік. В ОВА зауважили, що 20 серпня на Дніпропетровщині видався "непростий день" з численною кількістю повітряних тривог.

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