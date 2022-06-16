Наразі відомо про щонайменше трьох загиблих та сімох поранених.

Російські загарбники завдали авіаудару по будівлі у Лисичанську в Луганській області, де переховувалися люди. Внаслідок удару є жертви.

Про це голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Авіаудар по Лисичанську. Влучили в одну з будівель, де переховувалися люди. Щонайменше троє загиблих та семеро поранених", - наголосив Гайдай.

Також голова обласної військової адміністрації повідомив, що наразі розбираються завали будівлі.

За словами керівника Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Олександра Заїки, ситуація в Лисичанську дуже складна, у місті зруйновано 60% інфраструктури та житлових забудов.

За даними українського журналіста, 13 червня російські окупанти знову провалили спробу взяти під контроль трасу Бахмут - Лисичанськ. Ворожа армія у бою за трасу зазнала значних втрат: 12 вбитих й 16 поранених.

Як повідомляв УНІАН, у кінці травня російські загарбники знищили авіаційним ударом будівлю кінотеатру в Лисичанську, в якій раніше ховалися люди.

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі повідомляли, що українські воїни успішно відбили штурм противника у Сєвєродонецьку та Тошківці.

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