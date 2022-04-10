"Масовка" російських пропагандистів виглядає нікчемною на тлі антиросійського мітингу у березні.

Російські окупанти намагалися влаштувати в окупованій Новій Каховці "антиукраїнський" мітинг для пропагандистських роликів. Однак спроба провалилася.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"10 квітня окупанти провели проросійський "мітинг" у тимчасово захопленій Новій Каховці - вивели на площу аж (!!!) 30 людей з російськими прапорами. Спроби росіян створити імітацію їхньої підтримки в Україні виглядають все жалюгідніше. Особливо на фоні справжньої акції за Україну, яка проходила у Новій Каховці в березні. Тому все буде Україна!" - йдеться в повідомленні.

Водночас депутат Херсонської облради Сергій Хлань поділився кадрами цієї нікчемної "вистави" та порівняв її з проукраїнським мітингом у місті.

"Росіяни в Новій Каховці пробують зробити картинку, але знову провал. Кілька десятків ряджених чоловіків з триколорними ганчірками? А чого окупанти стоять так далеко один від одного? Навіть не знають, як це робиться, бо на підсвідомості бояться збиратись на мітинги? Чи залишають місце, щоб потім в фотошопі людей доліпити, монтаж — як люблять у бункерного?", - написав депутат.

Як повідомляв УНІАН, у місті Нова Каховка Херсонської області окупанти закликали громадян України найнятися на роботу в "поліцію".

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