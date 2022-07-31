Українські військові могли бути вбиті до вибуху.

Незалежні OSINT-дослідники провели свій аналіз опублікованих в мережі супутникових знімків території Оленівської колонії, де були страчені, попередньо, понад 50 військовополонених, і дійшли нових висновків.

Так, OSINT-дослідник Олександр Олівер, посилаючись на відео, проаналізоване засновником Bellingcat, помітив на знімках свіжі могили, вириті, ймовірно, до вибуху біля північної стіни колонії.

Старі кадри показують, що військовополонені були розміщені в головному тюремному блоці далеко від зруйнованої будівлі, яка, мабуть, знаходиться за межами внутрішнього периметра.

Могили окупанти могли вирити за тиждень до вибуху, вважав засновник Bellingcat. Олівер пише, що могили підготували за два дні до вибуху.

"Якщо це могили, то це ще один доказ того, що це був заздалегідь спланований російський військовий злочин", - написав Олівер.

Він визнав, що в таборах для військовополонених можуть бути вириті могили, але конкретно цей випадок говорить про справжні наміри окупантів стратити бійців.

"Кількість можливих могил, які здаються свіжими на цих знімках, і масштаби військових злочинів є чимось більшим за збіг. Я вважаю, що військовополонені могли бути вбиті до вибуху, який пізніше був використаний як прикриття, щоб звинуватити Україну",- додав Олівер.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня пролунав вибух на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. В результаті була знищена будівля, в якій утримувались українські військовополонені, виведені з заводу "Азовсталь".

Відразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинуло понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури заявили, що вибух в Оленівці був російським терористичним актом, з метою приховування воєнних злочинів, дискредитації Збройних сил України, зриву постачання зброї. Вони вимагають від Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста негайно відреагувати на теракт і направити на територію колонії інспекційну місію.

За даними української розвідки, теракт скоїли найманці зі складу ПВК "Вагнера" (Ліга) за особистою вказівкою номінального власника вказаної ПВК - Євгена Пригожина.

У зв'язку з терактом в Оленівці президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності чіткого юридичного визнання Росії державою-спонсором тероризму.

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