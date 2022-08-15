Президент РФ говорив лише про Донбас, а про інші регіони України - не згадав.

Кремлівський диктатор Владімір Путін виступив на форумі "Армія-2022" й наговорив добірку маячні.

Зокрема він наголосив про "успішний перебіг спеціальної воєнної операції". Також воєнний злочинець розповів про російську зброю, яка нібито "випереджає зарубіжні аналоги на десятиліття". Цікаво, що Путін говорив лише про "звільнення Донбасу", а про інші регіони України - не згадав.

"Наш народ пишається своїми армією та флотом, професіоналізмом та мужністю своїх захисників. І сьогодні під час спеціальної воєнної операції наші воїни разом із бійцями Донбасу з честю виконують свій обов'язок, борються за Росію, за мирне життя в Донецькій та Луганській народних республіках, чітко виконують усі поставлені завдання – крок за кроком звільняють землю Донбасу", - сказав узурпатор.

Путін окремо розповів про союзників, яких "Росія має на різних континентах". Президент РФ заявив про готовність допомагати союзникам зброєю. Це було адресовано представникам Північної Кореї та ряду бідних африканських країн, які делегаціями прибули на форум "Армія-2022".

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