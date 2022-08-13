За даними мера Мелітополя, з’явилися перші повідомлення про те, що хтось із російських загарбників переїхав з Херсонщини до цього міста.

Після того, як ЗСУ пошкодили в Херсонській області всі логістично важливі для окупантів мости, російські війська почали переміщуватися на лівий берег Дніпра і до Мелітополя.

Про це розповів міський голова Іван Федоров, повідомляє "24 канал".

Він уточнив, що з’явилися перші чіткі повідомлення про те, що хтось із російських загарбників переїхав з Херсонщини до Мелітополя, оскільки це найближча точка до Криму. Наразі ще належить з’ясувати, хто з ватажків окупантів потрапив до міста.

"Наші спецслужби повідомлять про це. А те, що росіяни тікають з правого берега Дніпра – це гарний знак, на який давно чекали", – наголосив Федоров.

"Наші сили спротиву, партизани будуть раді їх зустрічати", – зазначив мер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у тимчасово окупованому Мелітополі прогримів вибух. Пізніше мер міста Іван Федоров повідомив, що було два вибухи, внаслідок яких уражені об'єкти російських окупантів.

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