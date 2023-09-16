Також знищено дві ворожі ББМ, дві артилерійські системи та міномети, 13 БпЛА, одну одиницю автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки.

На Таврійському напрямку протягом минулої доби було знищено 57 російських окупантів та 19 одиниць ворожої техніки.

Як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, загалом, протягом минулої доби ворог 15 разів атакував наші позиції та здійснив 535 обстрілів, завдав 15 авіаударів.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 791 вогневе завдання. За останню добу втрати ворога склали 196 осіб (безповоротні - 57, поранені - 138)", - заявив він.

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Також, за словами Тарнавського, знищено 19 одиниць військової техніки противника. Зокрема, дві ББМ, дві артилерійські системи та міномети, 13 БпЛА, одну одиницю автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної техніки.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 вересня, у тимчасово окупованому Світлодарську Донецької області Збройні сили України потужними ударами знищили два зенітно-ракетні комплекси "Бук-М3".

Також протягом доби підрозділами ракетних військ нанесено ураження по трьох зенітно-ракетних комплексах "Бук-М1" та п'яти артилерійським засобам противника.

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