Очікують 10 тис. осіб для поповнення російських військ.

У РФ почали підбирати "добровольців" на війну проти України на умовах короткострокового контракту.

Про це повідомляється у оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18.00 3 вересня.

"Державним компаніям Російської Федерації доведено нові норми підбору "добровольців" на війну. Так, компанія "Российские железные дороги" отримала рознарядку на пошук серед цивільних працівників до 10 тис. нових кандидатів на короткостроковий контракт", - зазначається у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 28 серпня стало відомо, що третій армійський корпус, який Росія почала перекидати в Україну, неукомплектований. Він являє собою "збірну солянку" з різношерстого зброду, непрофесійного та ненавченого. За даними військово-політичний оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, третій армійський корпус Росія почала формувати у травні, його чисельність повинна була становити 15 тис. осіб, проте у РФ не вийшло його укомплектувати.

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