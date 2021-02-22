Також він закликає не піддаватись на провокації ворога з цього приводу.

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак переконаний, що режим припинення вогню діє вже 211 добу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній прес-конференції з міністром оборони Андрієм Тараном.

Він заявив, що режим всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування на Донбасі триває вже 211 діб.

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“Багато людей сьогодні сумніваються в тому, що це виконується, але я хочу підкреслити, що це виконується, в основному, ЗСУ і, на жаль, не в повній мірі виконується нашим ворогом — збройними формуваннями РФ на непідконтрольній території”, - сказав Хомчак.

Провокації від бойовиків

Разом з тим він визнав, що на окремих ділянках окупанти ведуть "провокаційні" обстріли. Вони відбуваються вздовж всієї лінії зіткнення і іноді активізуються, а іноді затихають.

Також він додав, що ворог активізується, як правило, під час засідання Тристоронньої контактної групи, а зараз — після рішень РНБО щодо введення санкцій проти відповідних осіб та компаній.

Хомчак акцентував, що головна мета таких обстрілів - створити ілюзію, що це стріляють ЗСУ по цивільних жителях з застосуванням важкого озброєння, аби дискредитувати ЗСУ.

Вогонь у відповідь

Також він заявив, що підрозділи ЗСУ завжди готові відкрити вогонь у відповідь, якщо є загроза їхньому життю і здоров’ю, а також для стримування противника від ведення будь-яких активних дій.

Хомчак наголосив, що будь-які звинувачення на адресу ЗСУ про недотримання режиму припинення вогню є провокаціями “протилежної сторони” і не мають жодного підґрунтя.

Також Хомчак повідомив, що сьогодні в районі шахти "Бутівка" у Донецькій області внаслідок обстрілу, який здійснили російські окупанти, загинув військовослужбовець Збройних сил України, ще одного поранено.

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Автор: Дмитро Хилюк