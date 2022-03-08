За даними ГУР, російський окупант також отримав медаль "за повернення Криму".

Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта - сьогодні під Харковом було ліквідовано генерал-майора російської армії.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки у Facebook.

"Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова – російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбито та поранено низку старших офіцерів російської армії", - йдеться у повідомленні.

За даними ГУР, Віталій Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції в Сирії. Отримав медаль "за повернення Криму".

"Також отримані дані свідчать про значні проблеми зі зв’язком в армії окупанта та з проведенням евакуації їхніх розбитих частин", - повідомляють у відомстві.

Також вбито й поранено ряд старших офіцерів російської армії.

Нагадаємо, на Харківщині від початку нахабного вторгнення російських військ загинули 133 цивільних громадянина, у тому числі 5 дітей.

Окрім того, захищаючи Харківщину від нападу ворожих військ, загинув 41 військовий Збройних сил України, 4 поліцейських, 8 нацгвардійців, 4 співробітники Державної прикордонної служби, 4 – Харківського національного університету повітряних сил, 1 – Служби безпеки України, а також 14 бійців територіальної оборони.

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