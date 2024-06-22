В оперативно-тактичному угрупованні військ "Сіверськ" на даний момент не спостерігають і не фіксують загрози на кордонах з Білоруссю.

В оперативно-тактичному угрупованні військ (ОТУВ) "Сіверськ" на даний момент не спостерігають і не фіксують загрози на кордонах з Білоруссю. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ОТУВ Вадим Мисник.

Він зазначив, що так звані "раптові перевірки готовності армії" Білорусь проводить регулярно".

"Ми серйозно до цього ставимося і, враховуючи досвід лютого 2022 року, посилюємо оборону на цих напрямках та готуємося до розвитку будь-яких подій. Цього разу вони просто оголосили перевірку. Це звичайні заходи. Поки що ми нічого загрозливого не спостерігаємо", - сказав військовий. Відео дня

За його словами, в оперативній обстановці на півночі України у зоні їхньої відповідальності кардинальних змін наразі не відбувається.

"Ворог дотримується тактики обстрілів населених пунктів Чернігівщини і Сумщини уздовж всієї лінії кордону, активно застосовує артилерію різного калібру, FPV-дрони, ударні БПЛА. Сили оборони контролюють ситуацію. Ми своєчасно виявляємо бойові сили противника, намагаємося їм завдати уражень ще на їхній території", - розповів Мисник.

Активізація Білорусі на кордоні з Україною

Напередодні у Білорусі почали раптову перевірку готовності армії. До неї залучається широкий спектр сил і засобів.

Зокрема, залучили командування Сухопутних військ, ракетних військ і артилерії, Сил спеціальних операцій, а також ВПС і військ ППО.

Вас також можуть зацікавити новини: