Начальник Генштабу ЗСУ провів нараду, під час якої було обговорено результати застосування дронів-перехоплювачів.

У складі Повітряних Сил сформують Командування безпілотних систем протиповітряної оборони. Воно координуватиме роботу нових підрозділів дронів-перехоплювачів, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Активно триває робота над створенням ефективної ешелонованої протиповітряної оборони. Формуються нові підрозділи БПЛА-перехоплювачів, нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності та відповідна інфраструктура для якісної підготовки операторів. Триває формування Командування безпілотних систем протиповітряної оборони у складі Повітряних Сил ЗС України", - йдеться в заяві.

Зазначається, що начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов провів нараду, під час якої було обговорено результати застосування дронів-перехоплювачів і визначено пріоритети подальшого розвитку цієї системи. Зокрема, приділено увагу технічному дооснащенню гелікоптерів новими системами виявлення та ураження дронів ворога.

"Робота над розгортанням ефективної ешелонованої протиповітряної оборони здійснюється постійно, оскільки противник безперервно вдосконалює засоби ураження, нарощує їхню кількість і змінює тактику застосування", - додали в Генштабі ЗСУ.

Дрони з ШІ прискорюють війну в Україні

Раніше The Washington Times писало, що за допомогою безпілотників зі штучним інтелектом війна в Україні дедалі частіше ведеться з небаченою досі швидкістю. Однак їхнє широке застосування несе в собі також значну небезпеку.

Співзасновник організації "Аеророзвідка" Ярослав Гончар у розмові з журналістами зауважив - що більше оператори довіряють машині, то сильніше атрофуються їхні власні навички.

