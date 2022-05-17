Журналіст-розслідувач наголосив, що інтелектуальна частина працівників цих спецслужб розуміє, що ситуація в РФ колись вийде з-під контролю.

Журналіст-розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв заявив, що російські силовики шукають шляхи вивезення своїх сімей за кордон, оскільки ситуація в РФ загострюється та ось-ось вийде з-під контролю.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Найбільш протестний потенціал командування спостерігається серед найінформованіших силовиків. Йдеться про "інтелектуальну частину ГРУ", а також найбільш поінформованих працівників ФСБ.

"Ми можемо назвати це "інтелектуальною частиною ГРУ", тобто люди, які реально володіють повною інформацією. І також еліта ФСБ, яка знає конкретну кількість жертв серед російських військ, знає про те, що матері, дружини, сестри загиблих або зниклих російських воїнів не перестають ставити запитання. Вони знають, що ця ситуація колись вийде з-під контролю", - заявив Грозєв.

Найбільш завбачливими є силовики, які розуміють реальну небезпеку для режиму. Вони заздалегідь готують своє майбутнє: шукають можливість вивезти свої сім'ї з РФ, переводять накопичення з рублів у долари та євро.

"Це вже свого роду зрада цих людей, тому що вони не дотримуються ідеологічних наказів Кремля, а готуються до альтернативної реальності", - додав розслідувач.

Як повідомляв УНІАН, Кремль шукає винних у воєнних поразках в Україні й карає командирів своїх же російських окупаційних військ.

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