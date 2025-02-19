Потрібно домагатися повноцінного справедливого миру, а не просто зупинки бойових дій.

Встановлення режиму тиші на лінії фронту без справедливої мирної угоди не означатиме повноцінне закінчення війни. Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Припинення вогню – це означає фінал війни? Якщо виходити з точки зору, що люди трошки не розуміють реалій, і трошки не розуміють, що таке війна, і хто є агресором, то тоді так, ти припинив війну, вийшов і сказав: "Дивіться, ми припинили війну, все круто". Але це ж означає, що війна не припинилася насправді", – пояснює Подоляк.

За його словами, Росія продовжить "повзучу агресію", зокрема і проти інших європейських країн. Саме тому просте припинення вогню, на думку Подоляка, не принесе сталого миру.

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"[Держсекретар США Марко] Рубіо ж говорить про це, що "ми хочемо отримати справедливий мир, коли всі сторони будуть там частково задоволені тим, що є припинення вогню" і "ми хочемо отримати довготривалий мир, який не приведе через 2-3 роки до наступного етапу війни чи до наступної ескалації". А при такому підході "давайте швидко на будь-яких умовах, а тим більше на умовах Росії, припинимо вогонь" - ну це точно не про реалізацію справедливої концепції чи концепції довготривалої", - зазначив Подоляк.

Перспективи закінчення війни в Україні

Як писав УНІАН, експосол США в Росії Майкл Макфол розкритикував дипломатичні зусилля Дональда Трампа. За його словами, обіцянкою зберегти за Росією окуповані території і не пускати Україну в НАТО, Трамп від початку пішов на значні поступки Путіну, не отримуючи нічого натомість.

Також ми розповідали, що замість сподівання на малоймовірні варіанти повоєнних гарантій безпеки, як от членство в НАТО чи присутність західних миротворців, Україні потрібно подумати про "самогарантії" безпеки. Наприклад, таким гарантом безпеки може стати відновлена та адекватно забезпечена українська армія.

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