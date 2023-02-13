Для заяви кремлівського диктатора хочуть підготувати правильний фон.

Президент Росії Володимир Путін може оголосити про новий масований наступ перед 24 лютого, річницею повномасштабної війни в Україні. Однак у Росії, судячи з останніх повідомлень, не вистачить ресурсів, щоб домогтися поставлених цілей. В результаті агресор зазнає поразки.

Такими висновками поділився політтехнолог і екс-спічрайтер Путіна Аббас Галлямов в інтерв'ю 24 Каналу. Він прокоментував майбутній виступ кремлівського диктатора перед федеральними зборами: "Найголовніше — це те, що він скаже про плани війни. Швидше за все, Путін анонсує новий наступ, який відразу ж і почнеться. Або почнеться напередодні. Потрібно, щоб заява Путіна прозвучала на правильному тлі".

На думку Галлямова, виступ кремлівського диктатора має бути ефектним. Для цього рашисти можуть активізувати наступ з використанням всіх засобів — танків, артилерії, літаків тощо. Однак слова Путіна не матимуть значення, адже важливі ресурси, а з ними у РФ спостерігаються проблеми.

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Галлямов згадав матеріали в двох опозиційних російських виданнях. Портали з посиланням на джерела в Міністерстві оборони Росії повідомили про відсутність сил і засобів для прийдешніх штурмів.

"У повідомленні йдеться про те, що Росія готує план наступу. Але всі офіцери, які займаються цим, шоковані, адже ресурсів для наступу в Росії немає. І вже зараз очевидно, що російська армія зазнає невдачі", — продовжив Галлямов.

Політтехнолог називає "витік" цілеспрямованим, хоча раніше Міноборони не дозволяло собі протестувати проти наказів Кремля: "Звичайно, це може бути спробою російських спецслужб обдурити українців. Але мені здається, що це не так. Тоді це свідчення реального стану справ в армії".

"Злита" інформація може вказувати на розкол між армією і політичним керівництвом країни. У "витоку" ясно вказано, що в найближчих поразках окупаційного війська винен буде Путін.

Росія готується до масованого наступу: остання інформація

РФ активізувала наступальні дії відразу на декількох напрямках, включаючи Авдіївський, Вугледарський, Бахмутський та інші. У районі Вугледара під час останніх штурмів українські захисники знищували 150-300 російських морпіхів на добу.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що новий масований наступ Росії почнеться навесні. А зараз вона заповнює запаси і переозброюється.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, задуманий великий наступ рашистів вже почався, але в РФ про це не говорять. ЗСУ стійко відбивають ворожі атаки.

Як повідомили в ГУР, у Росії немає ресурсів для початку нового повномасштабного штурму. Однак протягом найближчих тижнів рашисти вчинятимуть певні агресивні дії.

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