Путін всім серцем ненавидить Україну, а усі домовленості можуть бути лише спробою затягнути час, вважає Гайдай.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що президент РФ ніколи не сяде за стіл перемовин. Путін усім серцем ненавидить Україну, тому усі домовленості можуть бути лише спробою затягнути час.

Про це Гайдай розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Він поділився своїми думками щодо того, чому Путін визнав так звані "ЛДНР" незалежними республіками в межах Луганської та Донецької областей. Гайдай вважає, що президент РФ захотів таким чином виправдати свої вчинки.

"Для того, щоб потім розірвати Україну на шматки. Зробити території різні: "Херсонську Народну Республіку", "ЛНР", "ДНР" і так далі. Максимально забрати від Харкова, а також Одесу, Миколаїв. Чому він напав? Якщо взяти якогось психоаналітика і подивитися на його міміку, як він звертався до населення своєї федерації, коли говорив про Україну. Було видно, що він ненавидить нас повністю, кожною клітиною", - зазначив Гайдай.

Також він заявив, що Путін ніколи не буде сідати з Україною за стіл перемовин.

"Це людина, яка ніколи не буде сідати з нами за стіл перемовин. Ніколи. Бо це для нього буде ганьба. Він піде до останнього. Просто він усією душею, всім серцем нас ненавидить, тому що він намагався побудувати якусь свою Північну Корею, а ми вийшли з його системи координат. Ще й мали можливість щось перечити йому. Тому цей напад прогнозований", - розповів голова Луганської ОВА.

Проте Гайдай вважає, що Україні все ж треба вести переговори з Росією. Адже якщо у Зеленського є хоча б один шанс на мільйон підписати документи, які дадуть можливість зупинити війну, не втрачаючи територій, то треба йти на ці переговори.

"Що я мав на увазі, коли сказав, що Путін не підпише документи? Особисто – ні. У нього просто рука не підніметься. Хтось буде підписувати від нього. Сам за стіл перемовин він не сяде. Нам треба розуміти, що ці документи, які вони підпишуть, це тимчасовий папірець для росіян, щоб просто відтягнути час", - зазначив Гайдай.

Він нагадав слова Бісмарка про те, що домовленість із РФ не варта навіть папірця, на якому вона була підписана.

"Давайте згадаємо Іловайськ. Ми з ними домовлялись, що хлопці вийдуть нормально, спокійно. А вони розстріляли колони. Це теперішня війна Росії проти України. Скільки разів ми просимо гуманітарні коридори – вони їх обстрілюють постійно", - додав голова Луганської ОВА.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на вулицях окупованих територій Луганщини не залишилося чоловіків. За словами Гайдая, частину мешканців непідконтрольних частин Луганської області вже змусили воювати, а інша частина просто ховається.

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