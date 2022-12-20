Путін на зустрічі з Валерієм Герасимовим, Сергієм Шойгу і Сергієм Суровікіним, імовірно, мав намір продемонструвати колективну відповідальність за спеціальну воєнну операцію.

Президент Російської Федерації Володимир Путін провів зрежисовану зустріч з російськими генералами з метою зняття персональної відповідальності за провали у війні проти України.

Як повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, Путін відвідав об‘єднаний штаб так званої "спеціальної воєнної операції" та зустрівся з високопоставленими військовими офіцерами, у тому числі начальником генерального штабу Валерієм Герасимовим і міністром оборони Сергієм Шойгу.

"Він запитав пропозиції щодо наступних кроків спеціальної воєнної операції. Командувач російського угруповання військ в Україні генерал Сергій Суровікін був одним з тих, хто презентував доповідь. У цій зрежисованій зустрічі, Путін, імовірно, мав намір продемонструвати колективну відповідальність за спеціальну воєнну операцію", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

"Цей показ, імовірно, мав за мету зняти з Путіна відповідальність за воєнний провал, високі показники смертності і збільшення громадського незадоволення від мобілізації", - наголошується у повідомленні.

Крім того, у розвідці відзначили, що телевізійний відеозапис був імовірно призначений розвіяти чутки з соціальних мережах про усунення з посади Герасимова.

Зустріч Путіна з генералами: що відомо

16 грудня Володимир Путін відвідав штаб окупаційної армії, яка воює в Україні. Він також провів персональні зустрічі з командувачами ворожими військами і заслухав доповіді про хід бойових дій.

Прес-служба опублікувала відео візиту. На кадрах ролика помітно, що Путін зустрівся з міністром оборони Сергієм Шойгу, командувачем окупаційними військами в Україні Сергієм Суровікіним і главою Генштабу Валерієм Герасимовим.

Місцезнаходження штабу не розкривається. Подробиць персональних розмов Путіна з членами командування теж немає.

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