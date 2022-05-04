Вона зазначила, що може бути в будь-який час все що завгодно і тому некоректно говорити, що конкретна дата більш небезпечніша, ніж інша.

Заступник Міністра оборони України Анна Маляр повідомила, що наразі Путін використовує логіку непередбачуваності.

Про це вона сказала в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Треба розуміти, що зараз Путін використовує логіку непередбачуваності і тому в цій ситуації не треба робити на чомусь конкретному акцент, а треба розуміти, що може бути в будь-який час все що завгодно. І говорити, що будь-яка дата (зокрема, 9 травня - День Перемоги - УНІАН) більш небезпечніша, ніж інша, мабуть, у цій ситуації некоректно", - сказала Маляр.

Вона додала, що в саме в цій ситуації не можна вважати, що в Україні є безпечні регіони.

"Росіяни ведуть таку тактику аби вони здавалися непередбачуваними. І, власне, ви це можете наочно побачити по тих ракетних ударах, які завдані по всій території України. Якщо комусь здавалось, що…по Закарпаттю не будуть стріляти, але ви бачите, що це не так… Ні, зараз таких місць (найбезпечніших регіонів - УНІАН) нема в Україні", - зазначила Маляр.

Відповідаючи на питання про причини заяви прес-секретаря Путіна Дмитра Пєсков, який назвав нісенітницею відомості західних чиновників про те, що глава РФ може скористатися 9 травня для оголошення війни, заступник Міністра оборони України висловила думку щодо російське керівництво боїться втратити підтримку в російському суспільстві.

"Російське суспільство доволі суперечливе у своїх поглядах: з одного боку вони підтримують так звану "операцію", а насправді це війна і вони підтримують дії Путіна, з іншого боку ніхто з них не хоче йти сюди і воювати… Тобто вони воліли, щоб це хтось інший робив. І я думаю,… що, якщо російське керівництво оголосить загальну мобілізацію, вони просто втратять підтримку в суспільстві", - сказала Маляр.

Заступниця Міністра оборони України уточнила, що страх росіян зрозумілий, бо вони бачать що відбувається в Україні і дійсно бояться і призову, і мобілізації.

"Вони бояться тут загинути… і вони бояться повертатися звідси людьми з інвалідністю", - зазначила Маляр.

Нагадаємо, Пєсков сказав, чи оголосить Путін Україні війну 9 травня.

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