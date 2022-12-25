На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог також обстріляв райони більш як 20 населених пунктів.

Протягом доби РФ била по Україні ракетами, танками та артилерією. Тільки на Запорізькому напрямку ворог вів обстріли поблизу понад 20 населених пунктів.

Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 повідомляє, що протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп'янська Харківської області. Також рашисти здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському напрямку противник обстріляв позиції Сил оборони в районах чотирьох населених пунктів Сумської області. На Слобожанському мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони п'яти населених пунктів Харківської області.

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"На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти обстріляли райони понад 20 населених пунктів. Зокрема це Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області", - зазначили у Генштабі.

На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого ураження з танків та артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів. На Новопавлівському напрямку супротивник завдав вогневого впливу по районах Вугледара, Великої Новосілки та Времівки на Донеччині.

"На Запорізькому напрямку зафіксовано ворожі обстріли поблизу понад 20 населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області та Нікополь Дніпропетровської", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у Генштабі попередили, що загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Війна в Україні: нові поразки РФ

Як вже повідомляв УНІАН, у ЗСУ назвали нові втрати РФ на Бахмутському напрямку. За добу там були поранені близько 80 загарбників. У Генштабі також розповіли, що Авіація Сил оборони України протягом доби завдала два удари по районах зосередження російських військ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили п'ять пунктів управління та район зосередження живої сили РФ. Окрім цього, Генштаб отримав підтвердження втрат Росії у живій сили та техніці в попередні дні. Також стало відомо, що під Сватовим ЗСУ розгромили БТР з окупантами.

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