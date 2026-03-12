Україна значно покращила систему протидії 'Шахедам', – Братчук

За словами військового, росіяни намагаються "кошмарити" південь великою кількістю атак.

Українська система протидії ворожим ударним дронам в Україні значно покращилась.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, відповідаючи на питання про те, яка зараз ситуація з атаками "Шахедів" на півдні, зокрема, на Одещині.

За його словами, це видно по зростанню відсотка збиття ворожих безпілотників дронами-перехоплювачами. Водночас, зазначив Братчук, впливають на російський повітряний терор противника також українські дії у відповідь.

Відео дня

"Ми розуміємо, що ті удари, які сьогодні завдаються Силами оборони по пунктах базування, наприклад, ударних дронів, відбиваються, в тому числі на кількості атак. Кількість атак може бути як кажуть стандартною, але саме залучення тієї чи іншої кількості дронів ударного типу, звичайно, стало дещо менше. Хоча, відповідно, ворог завжди проводить процес накопичування, можливо, зараз ми маємо таку ж саму ситуацію", - сказав речник.

Він додав, що активність українських дронарів дає свої результати. На ситуацію також впливають різні фактори, у тому числі – погодні умови, близькість Чорного моря тощо.

"Знову таки, це і погодні умови, це і відповідні постачання на фронт. Але мале повітря сьогодні є одним з вирішальних факторів на полі бою. Це створення кілзон відповідних, щоб ворог не просувався, удари по логістиці. Думаю, що ми будемо бачити таку активність більше, меншою вона точно не буде", - підкреслив військовий.

Він додав, що противник намагається "кошмарити" південь ударними дронами. Якщо раніше атаки відбувалися, зазвичай вночі, то зараз вони є і в ранці, і вдень.

"Це пов’язано, у тому числі з тим, що ворог активізував повітряну розвідку, яка працює, зокрема, для координації балістики… Розвідки дуже багато, тривог - достатньо…", - зазначив Братчук.

Дрони в Україні - останні новини

Нагадаємо, за даними The New York Times, Україна досягла значного прогресу у виробництві бойових безпілотників, які здатні працювати без китайських компонентів. Це стало можливим завдяки локалізації виробництва ключових плат і деталей, що раніше імпортувалися з КНР, та у критичний для оборони період дозволяє зменшити залежність від зовнішніх постачальників. Йшлося, що у підвальних майстернях українських компаній працюють десятки фахівців над друкованими платами та компонентами для невеликих ударних дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: