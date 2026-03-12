'Шахеди' над Україною буде знешкоджувати власний 'купол': деталі від Повітряних сил

Неможливо розставити екіпажі для збиття дронів на такій великій території, як Україна, каже Єлізаров.

У прикордонних областях України і поблизу лінії фронту стоять найбільш підготовлені бригади, які знищують до 50% ворожих безпілотників. Але через те, що ворог запускає їх дуже багато, значна частина ударних дронів усе ж проривається углиб території країни. Про це розповів заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

Він пояснив, що всередині країни "Шахеди" літають свого роду стадами, а не малими групами - "ніби кабани по лісу біжать і все зносять на своєму шляху".

"Неможливо розставити велику кількість дронщиків рівномірно скрізь по всій країні - у нас дуже велика територія. Якщо екіпажі розташовані у три ряди, а летить 15 "Шахедів", однозначно вони все одно не впораються з цим завданням, все одно половина пролетить", - каже Єлізаров.

Тому, за його словами, тактика боротьби повинна бути інша, і вона вже розроблена: Україна працює над створенням свого "купопа", який буде знешкоджувати повітряні цілі ворога

"Він буде відрізнятися від ізраїльського, тому що наш купол значно більший. Ізраїльський купол на нашому - це маленька плямка. Наситити плямку дорогими ракетами можливо, а наситити наш купол такими ракетами, як до Patriot, неможливо. Тому у нас буде своє рішення, воно затверджене, і ми по ньому рухаємося", - сказав заступник командувача Повітряних сил.

Проблеми з ППО в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, війна в Ірані руйнує надії України на постачання ракет до Patriot, оскільки Сполучені Штати та їхні союзники витрачають значні запаси ракет протиповітряної оборони. За даними європейських посадовців, використання дорогих американських перехоплювачів на Близькому Сході може скоротити майбутні поставки для Києва.

В ЄС розповіли, скільки ракет для Patriot Україна витратила за зиму. Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс зазначив, що йдеться про 700 штук. За його словами, така витрата "приблизно відповідає кількості ракет, які американські виробники здатні виробляти за рік".

