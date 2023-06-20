Буданов наголосив, що підрив греблі Каховської ГЕС був абсолютно свідомою дією росіян.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов розкрив цікаві факти щодо підриву росіянами греблі Каховської ГЕС. За півгодини до теракту російським військовим по радіозвʼязку наказали залишити територію станції.

"Катастрофа, на жаль, уже відбулася. Ця штучна техногенна катастрофа – терористичний акт і акт екоциду – здійснений свідомо Російською Федерацією. Всі плітки, чутки про те, що може було якось інакше – не відповідає дійсності. Є досить таки багато фактів, які прямо показують, як все це відбувалося. Найцікавіше, що за пів години (до підриву ГЕС – ред.) по радіомережі вийшли на підрозділ, який знаходився на Каховській ГЕС і сказали дуже швидко зібратися і покинути цю територію. В цей же час прибула група спеціального призначення. А після цього відбулося те, що відбулося", – заявив Буданов в ефірі телемарафону.

Крім того є ще один цікавий факт. За словами очільника ГУР МО, "усі підрозділи російських окупаційних військ, які знаходилися поряд, насправді не знали про те, що ця акція відбудеться. І ця подія застала їх зненацька так само, як і всіх інших".

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"Це абсолютно свідома дія. Жодного двоякого трактування тут бути не може", – наголосив Буданов.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС, внаслідок чого почався неконтрольований спуск води. Затопило десятки населених пунктів.

Лише за офіційними даними внаслідок воєнного злочину РФ загинули 17 осіб. Ще 31 людина залишаються зниклими безвісти. При цьому кількість загиблих на окупованій території може вимірюватися сотнями. За даними Центру національного спротиву, в окупованих Олешках Херсонської області через відсутність евакуації могли потонути понад 500 українців.

Непоправної шкоди завдано і екології. Почався замор риби, загинули тварини. Крім того, національні парки як "Великий Луг" та "Кам’янська Січ" поступово перетворюються на пустелю.

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