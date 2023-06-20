За словами очільника ГУР, пропагандисти знали, що виставлять себе дурнями.

Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував фейки російських пропагандистів, які заявляли про його поранення, кому та смерть.

"Я це сприймаю досить смішно і реагую так само. Фейки на те і фейки, щоб викликати якусь реакцію в аудиторії. Але це недопрацьовані фейки, скажімо так. Всі ж розуміли, що зі мною все нормально, ну ті люди, які це робили", - сказав Буданов в ефірі телемарафону.

За його словами, пропагандисти "чітко розуміли, що фейк буде розвінчано і вони виставлять себе дурнями".

"Але вони спіймали на гачок таких "всесвітньовідомих експертів" на кшталт Іллі Киви, який з піною у рота розповідав, що я спочатку загинув, потім воскрес, потім в кому впав. Ну хай люди бавляться, чом би й ні", - додав очільник ГУР.

Пізніше у Telegram-каналах поширилось відео, де Буданов шуткує і розповідає про те, як його вбивали і він воскрес.

"Вбили, потім, згідно з їхньою логікою, воскрес... Після цього мене знову чимось поранили. Мабуть, ракетою, яка в воду влучила і яку всі бачили вже. Після цього мене важко поранили, непритомного за їхньою логікою відвезли чомусь до американських апаратів у Німеччину... десь там я зараз і знаходжусь", - шуткує розвідник.

Він попросив передати вітання екс-нардепу від "ОПЗЖ" Іллі Киві, який впевнено стверджував про загибель очільника ГУР.

Чутки про смерть Буданова

Як раніше повідомляв УНІАН, російська пропаганда запустили фейк про те, що очільник української розвідки нібито перебуває у комі в німецькій клініці після "поранення". Пізніше німецьке видання Stern, на яке вони посилались, спростувало цей фейк.

19 червня Буданов з усмішкою на обличчі прокоментував виданню Kyiv Post заяви пропагандистів. Він пожартував, що в Україні формується "загін безсмертних командувачів", які будуть переслідувати росіян у страшних снах.

20 червня мережі опублікували перше фото очільника української розвідки після низки фейків, а згодом він з'явився у телемарафоні, щоб прокоментувати поточну ситуацію в Україні.

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