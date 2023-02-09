У місті пошкоджено 18 житлових будинків, підприємство, цивільну інфраструктуру та авто, лінії електропередач, водогін та декілька сонячних панелей.

Внаслідок ворожих обстрілів міста Марганець на Дніпропетровщині поранено чотирьох людей, зокрема й 12-річну дівчинку, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Сьогодні окупанти тричі вгатили з важкої артилерії по Марганцю, що на Нікопольщині", - зазначив він.

За словами Лукашука, внаслідок ворожих атак постраждало четверо осіб – три жінки та 12-річна дівчинка. "Наразі дитина і ще дві поранені шпиталізовані, вони перебувають в стані середньої тяжкості. Одна жінка лікується амбулаторно", - додав голова облради.

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Він також уточнив, що у місті понівечено будівлю одного з підприємств, будівлю водопровідно-каналізаційного господарства, спортивну школу, магазин, кав‘ярню та будівлю пошти.

Також пошкоджено 18 житлових будинків, близько 10 господарських споруд, чотири автівки, газогони, лінії електропередач, водогін та декілька сонячних панелей.

Війна в Україні – актуальне

Намагаючись взяти під повний контроль територію Донецької та Луганської області, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Українська розвідка допускає загострення боїв на фронті найближчим часом, але наразі усі нові атаки ЗС РФ проводять на Донбасі.

Це підтверджує й Інститут вивчення війни. На думку аналітиків, наступ противника вже почався – на сході України.

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