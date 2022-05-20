Гайдай прокоментував заяви міністра оборони РФ Шойгу щодо "скорого" захоплення окупантами Луганської області.

Російські окупанти не мають нових перемог і з жахом чекають на контрнаступ ЗСУ.

Про це заявив голова Луганської ОВА

"Луганщина нині найгарячіша точка України, область стримує ворога від подальшого просування в інші регіони. У Білогорівці ще не кінець. Вони знову полізуть", - йдеться у повідомленні.

Також Гайдай прокоментував заяви міністра оборони РФ Шойгу щодо "скорого" захоплення окупантами Луганської області.

"Щодо заяви Шойгу: "скоро", "найближчим часом" якби рашисти візьмуть під контроль Луганську область - такий собі міністр оборони, якщо не розуміє термінів своїх "військових операцій". Воюємо з "профі". Озвучена сьогодні нісенітниця - лише для відводу очей росіянам, щоб ті не розуміли реального стану справ про те, що їхнє рашистське військо програє", - заявив Гайдай.

За його даними, у розпорядженні рашистів - совєтська техніка в резерві, яку нема чим заправляти.

"Орки перемог не мають і з жахом чекають на наш контнаступ, який супроводжуватиметься процесом деокупації наших територій. Всіх наших територій", - зазначив Гайдай.

Також за його даними евакуація з області завтра відбудеться.

Нагадаємо, окупанти з "Градів" обстріляли автобус з евакуйованими з Сєвєродонецька і Лисичанська.

Вас також можуть зацікавити новини: