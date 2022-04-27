Блінкен був першим, хто виступив перед законодавцями після візиту до Києва.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати не вірять у настрій президента РФ Володимира Путіна на дипломатичну взаємодію з Києвом.

Як повідомляє "Голос Америки", про це Блінкен сказав, виступаючи в сенатському комітеті з міжнародних справ.

"Досі ми не бачили жодних ознак того, що президент Путін серйозно налаштований на конструктивні переговори", - зазначив він.

Блінкен був першим, хто виступив перед законодавцями після того, як 24 квітня він і міністр оборони Ллойд Остін відвідали з візитом Київ, де зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським.

Блінкен зазначив, що США прискорюють постачання зброї Україні й що тепер цей процес зазвичай займає всього 72 години після отримання запиту від України.

"Територія, захопити яку за якихось кілька тижнів ще два місяці тому вважав себе здатним російський уряд, сьогодні міцно належить Україні",– констатував він.

"У Києві ми побачили ознаки міста, що оживає: люди їли на вулиці, сиділи на лавках, гуляли. Ми побачили на власні очі, що українці виграли битву за Київ" , – пояснив керівник американської дипломатії.

Висловлюючи прагнення США підтримати зусилля України, спрямовані на дипломатичне завершення війни, Блінкен додав, що мета Вашингтона – "переконатися, що (в України) є можливість відбити російську агресію і, більше того, зміцнити свої позиції за столом переговорів".

Держсекретар зазначив, що в ході переговорів з Росією перед вторгненням 24 лютого стало ясно, що скарги Путіна на вступ України в НАТО були лише приводом.

"Ми прагнули залучити їх до обговорення цих питань з усією серйозністю. З власних слів президента Путіна було абсолютно ясно, що мова ніколи не йшла про потенційний вступ України до НАТО. Він з самого початку був переконаний, що Україна не має права бути суверенною, незалежною країною", – сказав Блінкен.

Глава зовнішньополітичного відомства підтвердив прихильність США справі допомоги Україні. "Я пишаюся тим, що Сполучені Штати зробили на підтримку українського уряду і народу України, і ще більш твердо впевнений в тому, що ми повинні продовжувати це робити", – сказав Блінкен.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.