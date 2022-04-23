Зеленський зазначив, що Збройні Сили України – це наш фундамент, але на ньому має завжди стояти фортеця з нашої національної єдності.

Державними нагородами відзначені 48 захисників України.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 22 квітня.

Він зазначив, що традиційно ввечері підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 48 захисників України за мужність у бойових діях, за зразкове виконання військового обов'язку.

Зеленський наголосив, що Збройні Сили України блискуче виконують свої завдання. "Розвідка, Національна гвардія, тероборона, поліція, прикордонники – всі на сто відсотків працюють на перемогу. Але на перемогу також має працювати й кожен громадянин – у тому, чим займається, і там, де перебуває"- додав він.

Зеленський закликав тих, хто за кордоном підтримувати Україну, а тих, хто займається звичайною економічною діяльністю – "робіть усе, щоб Україні було якнайбільше користі". "Якщо ви опинилися на тимчасово окупованій території – старайтесь зробити окупантам якнайбільше проблем"- додав він.

Президент України наголосив, що Збройні Сили України – це наш фундамент, але "на цьому фундаменті має завжди стояти фортеця з нашої національної єдності. Єдності усіх українців, які борються за життя і проти смерті. Проти російської навали".

Война проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Вас також можуть зацікавити новини:

У Зеленського впевнені, що Захід щомісяця надаватиме Україні по $7 мільярдів допомоги

Ніяких ультиматумів: Лавров відповів Зеленському про знищення захисників Маріуполя

"Ну що? Будемо боротися!": Данилов розповів, як Зеленський відреагував на вторгнення РФ