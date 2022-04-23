Державними нагородами відзначені 48 захисників України.
Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні 22 квітня.
Він зазначив, що традиційно ввечері підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 48 захисників України за мужність у бойових діях, за зразкове виконання військового обов'язку.
Зеленський наголосив, що Збройні Сили України блискуче виконують свої завдання. "Розвідка, Національна гвардія, тероборона, поліція, прикордонники – всі на сто відсотків працюють на перемогу. Але на перемогу також має працювати й кожен громадянин – у тому, чим займається, і там, де перебуває"- додав він.
Зеленський закликав тих, хто за кордоном підтримувати Україну, а тих, хто займається звичайною економічною діяльністю – "робіть усе, щоб Україні було якнайбільше користі". "Якщо ви опинилися на тимчасово окупованій території – старайтесь зробити окупантам якнайбільше проблем"- додав він.
Президент України наголосив, що Збройні Сили України – це наш фундамент, але "на цьому фундаменті має завжди стояти фортеця з нашої національної єдності. Єдності усіх українців, які борються за життя і проти смерті. Проти російської навали".
Война проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
Вас також можуть зацікавити новини:
У Зеленського впевнені, що Захід щомісяця надаватиме Україні по $7 мільярдів допомоги
Ніяких ультиматумів: Лавров відповів Зеленському про знищення захисників Маріуполя
"Ну що? Будемо боротися!": Данилов розповів, як Зеленський відреагував на вторгнення РФ