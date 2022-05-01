Українські захисники знищили 2 танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

На Донбасі за добу Збройні Сили України відбили 10 атак російських загарбників, знищили 67 одиниць техніки та 7 безпілотних літальних апаратів.

Про це йдеться на сторінці ООС у Facebook.

"Протягом поточної доби, 1 травня, військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога. Завдяки вмілим діям і майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, українські захисники знищили 2 танки, 17 артилерійських систем, 38 одиниць бойової броньованої та 10 одиниць автомобільної техніки противника.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів.

"Всього за тиждень, що минає військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил відбили 63 ворожих атаки. Знищили 45 танків, 43 артилерійські системи, 4 одиниці спеціальної, 149 одиниць бойової броньованої техніки, 6 бойових спеціальних машин, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки, 68 одиниць автомобільної техніки, у тому числі 8 паливозаправників і 4 зенітні установки ворога. Підрозділами ППО збито 6 літаків, 32 безпілотних літальних апарати та 2 крилаті ракети російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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