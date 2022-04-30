Від початку широкомасштабного російського вторгнення Захід дуже побоювався, що удари по Росії будуть розглядатися, як привід для використання ядерної зброї.

На початку повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України західні партнери ясно давали зрозуміти, що Україна має захищатися лише на своїй території, проте згодом заявили, що Україна може оборонятися й не на своїй території.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив військовий історик Михайло Жирохов.

"Від початку широкомасштабного російського вторгнення Захід дуже побоювався, що удари по Росії будуть розглядатися, як привід для використання ядерної зброї", - зазначив експерт, нагадавши при цьому, що західні лідери змінили риторику.

"Можна припустити, що вони або отримали відомості про реальний стан російської ядерної зброї, або американці надали план дій у разі ядерної загрози", - зазначив експерт.

Відповідаючи на питання про те, чи може Україна бути причетною до пожеж на території країни-окупанта, експерт зазначив: "Міноборони України сьогодні фактично перейняло ізраїльський досвід, коли Міноборони Ізраїлю не коментує будь-які операції ізраїльської армії за кордоном. Завдавання ударів по російській території призведе там до внутрішньої катастрофи. Адже двадцять років в російську армію вкладалися чималі гроші - це ж "друга армія світу". А виявилося, що Україна, яка навіть не є членом НАТО, може пробити російське ППО".

Війна в Україні:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

Останнім часом на території РФ почалися масові пожежі та ракетні обстріли. Офіційних заяв про можливу причетність тієї чи іншої сторони до даної ситуації немає.

Вас також можуть зацікавити новини:

"Полон у росіян і у бурятів - це абсолютно різні умови" - волонтер, який вижив у Бучі

"Це хворі люди. Вони вбивають не замислюючись" - очевидець про те, що відбувалося в Бучі

"Росіяни пили та грабували, а буряти - пили та вбивали" - очевидець про окупацію Бучі