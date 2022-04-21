Не припиняються ракетно-бомбові удари по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території всієї України.

У Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів та робити спроби штурмових дій в районі морського порту і заводу "Азовсталь".

Загалом не припиняються ракетно-бомбові удари по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території всієї України. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

"Противник продовжив наступальні дії в східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Водночас не припиняються ракетно-бомбові удари по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України", - йдеться у дописі.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Фіксується істотне скорочення інтенсивності руху колон російської військової техніки по території Республіки Білорусь. Окремі підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

На Слобожанщині обстановка суттєвих змін не зазнала. Триває часткове блокування Харкова та руйнування артилерією інфраструктури міста.

"На тимчасово захопленій території Харківської області окупаційні війська забороняють переміщення місцевого населення в бік території, підконтрольної Силам оборони України, заблокована доставка гуманітарної допомоги з українського боку", - підкреслили в Генштабі.

На Донецькому і Таврійському напрямках ворог намагався взяти під повний контроль Маріуполь. "Продовжив наносити авіаційні удари та здійснював спроби штурмових дій в районі морського порту і заводу "Азовсталь", - йдеться в повідомленні.

На тимчасово захопленій території Херсонської області самопроголошеною окупаційною владою оголошена мобілізація осіб чоловічої статі.

Крім того, за наявною інформацією, на 1 травня в зайнятій Російською Федерацією частині Херсонської області сплановано проведення так званого "референдуму". А в період 2-10 травня - "перепис населення". Місцевим жителям заборонено будь-яке переміщення між населеними пунктами.

На Південнобузькому напрямку тривають обстріли Миколаєва, противник намагається поліпшити тактичне положення і наблизитися до міста, успіху не має.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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