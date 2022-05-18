Обстріл здійснено з боку Чорного моря.

Сьогодні по Одеській області ворог завдав чергового ракетного удару.

Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"По Одеській області завдано чергового ракетного удару з акваторії Чорного моря. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічного тиску на мирних жителів, атакуючи на світанку населені пункти регіону", - сказано в повідомленні.

За попередньою інформацією, суттєвих руйнувань і постраждалих немає.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, що документує наслідки ракетного удару.

Подію кваліфіковано за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни). Йде процес збору доказів злочину РФ для суду.

Ракетний удар по Одеській області 16 травня:

16 травня по Одеській області російські окупанти завдали ракетного удару, постраждали чотири людини, в числі яких - 5-річна дитина.

Через удар сталася пожежа, площа руйнування - близько 500 кв. м. Обстріл здійснений літаками стратегічної авіації. Спочатку повідомлялося про поразку об'єкта туристичної інфраструктури та кілька сусідніх приватних будівель.

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