Сьогодні по Одеській області ворог завдав чергового ракетного удару.
Про це журналістам повідомили в оперативному командуванні "Південь".
"По Одеській області завдано чергового ракетного удару з акваторії Чорного моря. Ворог продовжує спроби руйнування інфраструктури та психологічного тиску на мирних жителів, атакуючи на світанку населені пункти регіону", - сказано в повідомленні.
За попередньою інформацією, суттєвих руйнувань і постраждалих немає.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група, що документує наслідки ракетного удару.
Подію кваліфіковано за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни). Йде процес збору доказів злочину РФ для суду.
Ракетний удар по Одеській області 16 травня:
16 травня по Одеській області російські окупанти завдали ракетного удару, постраждали чотири людини, в числі яких - 5-річна дитина.
Через удар сталася пожежа, площа руйнування - близько 500 кв. м. Обстріл здійснений літаками стратегічної авіації. Спочатку повідомлялося про поразку об'єкта туристичної інфраструктури та кілька сусідніх приватних будівель.
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