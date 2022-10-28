Хлопчиків, що залишилися, рашисти пропонують "виховати як яничарів" у лавах російської армії.

Бойовий загін російських неонацистів "ДШРГ "Русич", що воює в Україні у складі російських військ, закликав вбивати українських дітей і віддавати полонених дівчат своїм солдатам.

Про це йдеться у Telegram диверсійно-штурмової розвідувальої групт росіян.

Російські неонацисти заявили, що "взагалі вважають", що все "небіле населення України" - дівчатка з 10 років і хлопчики з 5 років - "має бути фізично знищено".

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Хлопчиків, що залишилися, рашисти пропонують "виховати як яничарів" у лавах російської армії, а дівчаток "після курсу нормальних дружин" з "паспортами не-громадян РФ" віддавати у дружини окупантів "по 2-3 штуки на руки".

"Ось і вирішення демографічного питання", - заявили неонацисти.

"ДШРГ" Русич " раніше публікувала інструкцію, як вбивати військовополонених і замітати сліди військових злочинів. Після чого Telegram справедливо відправив пост "в бан", заблокувавши канал екстремістів для Apple.

Вбивати українських дітей також закликав директор Russia Today Антон Красовський, котрий колись позиціонував себе опозиціонером і "хорошим росіянином". У відповідь глава МЗС Дмитро Кулеба закликав країни Заходу заборонити трансляцію кремлівської пропаганди.

Злочини росіян в Україні

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни обстрілюють житлові будинки і цивільну інфраструктуру, в результаті чого гинуть цивільні українці, в тому числі діти.

На окупованих територіях російські військові проводять фільтрації, катують і вбивають людей, які займають проукраїнську позицію.

Після звільнення від російських окупантів у населених пунктах знаходять масові поховання та братські могили із закатованими українцями. Також вже сотні дітей були примусово вивезені з України на територію РФ.

14 квітня Верховна Рада визнала дії Росії в Україні геноцидом українського народу і закликала міжнародне співтовариство вчинити так само.

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