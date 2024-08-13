За словами політика, його коментар про те, що Росії й Україні треба сісти за стіл переговорів, був невдалим.

За два роки ув’язнення російський опозиціонер Ілля Яшин "випав із контексту" і не очікував, що його слова після звільнення сприймуть як поширення "кремлівського наративу". Про це він розповів російському блогеру Юрію Дудю.

Він визнав, що його коментар про те, що Росії й Україні треба сісти за стіл переговорів, був невдалим, при цьому його позиція не змінювалася з 2014 року, і він, як і раніше, виступає за виведення російських військ з території України.

"Лише Україна може вирішити, коли і в якому форматі треба вести переговори. Я не мав на увазі, що Україна має обмінювати свої території на мир. Я мав на увазі, що рано чи пізно якісь переговори про мир мають розпочатися у тому форматі, який буде прийнятним для української сторони. Навряд чи Україна на цих переговорах говоритиме про відчуження своїх територій", - підкреслив Яшин. Відео дня

Обмін ув’язненими між США і РФ - заяви росіян

1 серпня в аеропорту Анкари відбувся обмін 26 ув'язненими між РФ і країнами Заходу. РФ повернула собі кілера Вадима Красикова, якого було засуджено за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

В обмін на них Росія відпустила "опозиціонерів" Іллю Яшина і Володимира Кара-Мурзу, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та журналістку татаро-башкирської служби Радіо "Свобода" Алсу Курманашеву.

Згодом Яшин заявив, що щиро переживає через "своє вигнання з Росії, попри всю вдячність, яку я відчуваю до тих, хто бажав мені добра і врятував мене".

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