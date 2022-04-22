За даними обласної влади, розмінування всієї території Київщини може зайняти до року.

Сапери ДСНС продовжують розмінування Київської області після звільнення від окупантів.

Фотокореспондент УНІАН поспостерігав за роботою українських рятувальників біля села Бервиця Броварського району Київської області.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення російської армії на територію України, включаючи Київську область. Увечері 2 квітня з'явилася інформація від Генштабу ЗСУ про остаточне звільнення всієї Київської області від російських окупантів.

Раніше голова Київської ОДА Олександр Павлюк попередив, що розмінування всієї території області може зайняти до року.

Павлюк також нагадав, що основні заходи з розмінування населених пунктів, доріг місцева влада планує до кінця травня. Тоді ж планують повністю відновити водо-, газо- та електропостачання.

Вас також можуть зацікавити новини: